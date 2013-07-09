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Qantas Gruppe meldet Passagieranstieg

09.07.2013 BGRO
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Im Mai 2013 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,812 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 2,8 Prozent.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresmai um 1,6 Prozent auf 11,236 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage ging um ein Prozent auf 8,370 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Der Sitzladefaktor ging von 76,5 auf 74,5 Prozent um zwei Prozentpunkte zurück. In der Qantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.
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