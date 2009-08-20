Qantas Gewinn schrumpft

Der Jahresgewinn der australischen Airline Qantas ging um 87 Prozent zurück und betrug AUD$181 Millionen.

CEO Alan Joyce präsentierte die Jahreszahlen, wollte jedoch keine Prognosen für das nächste Jahr stellen. Der Gewinn vor Steuern lag bei AUD$181 Millionen, während der Nettogewinn um 88% auf AUD$117 Millionen zurückging. Joyce schätzt, dass die Folgen der Schweinegrippe die Airline AUD$45 Millionen kosten könnten. Gleichzeitig habe das Vielfliegerprogramm im letzten Jahr einen aussergewöhnlichen Erfolg verbuchen können. Qantas will vier zusätzliche A330-200 Flugzeuge mit Leasingveträgen für die Dauer von sechs Jahren erstehen, die bei Jetstar zum Einsatz kommen sollen. Die erste Maschine soll im November 2010 geliefert werden.