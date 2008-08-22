Qantas Chef hält Fusionierung für unumgänglich

Qantas Airlines werde in Zukunft zwangsläufig mit einer anderen grossen Airline zusammenarbeiten müssen, so CEO der Fluggesellschaft Geoff Dixon.





Der CEO der australischen Airline ist überzeugt, dass die zehn grössten Fluggesellschaften noch grösser werden müssen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Deshalb müsse man so früh wie möglich über einen möglichen Zusammenschluss nachdenken, andere Airlines haben bereits damit begonnen. Obschon Qantas eben noch einen Gewinnanstieg von 44% vermelden konnte, rechnet Dixon mit steigenden Treibstoffaufwänden im laufenden Jahr und sieht weitere Probleme auf die Airline zukommen. Dixon wird von Alan Joyce in seiner Position als CEO abgelöst werden.