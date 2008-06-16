Qantas A380 Ticket Verkauf eröffnet

Die Ticketverkauf für den ersten Flug des Qantas Premier Airbus 380 wurde heute eröffnet.

Qantas bedient mit dem neuen Flugzeug ab 20. Oktober die Strecke Melbourne - Los Angeles und Sydney - Los Angeles ab dem 24. Oktober 2008. Im November soll mit dem Kauf einer zweiten Maschine die Frequenz der Flüge auf zwei, resp. drei pro Woche erhöht werden. Die A380 wird mit 332 Economy Sitzen ausgestatten sein und ausserdem über 14 First Class, 72 Business und 32 Premium Economy Plätze verfügen. Qantas ist nach Singapore Airlines und Emirates die dritte Airline, die den gigantischen Jumbo auf ihren Strecken einsetzt.