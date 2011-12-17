Qantas übernimmt zwölften Airbus A380
17.12.2011 RK
Qantas konnte am Donnerstagabend, den 15. Dezember 2011, ihren zwölften A380 Superjumbo im Airbus Werk Toulouse übernehmen.Der zwölfte Airbus A380 von Qantas trägt die Produktionsnummer MSN074 und ist mit den verbesserten Trent 900 Triebwerken von Rolls-Royce ausgerüstet. Die Maschine ist auf VH-OQL immatrikuliert und trägt den Namen Phyllis Arnott. Qantas tauft alle ihre A380 Superjumbos auf Namen berühmter australischer Flugpioniere, Phyllis Arnott war die erste australische Pilotin mit einer Lizenz für Berufspiloten. Für Airbus war es die 24ste A380 Auslieferung in diesem Jahr. Weitern Namen der A380 Superjumbos von Qantas: Lawrence Hargarve: Erster Australier, dem 1894 ein Lufthüpfer gelang. Charles Kingsford Smith: Ihm gelang die erste Pazifiküberquerung von den USA nach Australien, 1928. Charles Ulm: Er war der Copilot von Charles Kingsford Smith. Reginald Ansett: Er gründete Ansett Airways. David Warren: Entwickelte die Black Box. Bert Hinkler: Er flog als erster Solo von England nach Australien, 1928. John und Reginald Duigan: Die ersten Australier die ein motorisiertes Flugzeug bauten und flogen, 1910. Phyllis Arnott: Erste australische Pilotin mit einer Lizenz für Berufspiloten. Keith und Ross McPherson Smith: Sie gewannen das legendäre Flugzeugrennen London Australien, 1919. Lester Brain: Er pilotierte einer der ersten Qantas Flüge, 1925. Lores Bonney: Sie flog als erste Pilotin alleine um Australien, 1932. Norman Brearle: Gründete Western Australia Airways, erster Linienflug fand am 5. Dezember 1921 statt. P G Taylor: Flog als Copiloten bei vielen Rekordflügen mit. Scotty Allan: Er war Copilot bei P G Taylor und Charles Ulm und danach Flugpionier bei Qantas. John Flynn: Gründete die Royal Flying Doctors. Gaby Kennard: Sie flog als erste australische Frau rund um die Welt, 1989. Video Airbus A380 Qantas
|Airbus A380 von Qantas