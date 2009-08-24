Qantas übernimmt vierten Airbus A380

Nach einem Ferry Flug von Toulouse ist heute Morgen, dem 24. August 2009, der vierte Airbus A380 von Qantas in Sydney eingetroffen.

Airbus A380 von Qantas

Qantas hat im Oktober 2008 ihren ersten Super Jumbo übernommen und mit ihren drei Maschinen bereits mehr als 300.000 Fluggäste transportiert. Mit dem vierten Flugzeug wird die australische Fluggesellschaft ab dem 7. September die Frequenzen auf den Strecken zwischen Australien, London Heathrow und Los Angeles erhöhen. Die Flüge mit dem grössten Verkehrsflugzeug der Welt sind bei den Qantas Kunden sehr beliebt. Mit dem vierten A380 wird es möglich die Strecke Sydney, Singapore, London neu fünfmal pro Woche zu befliegen und die A380 Flüge von Sydney nach Los Angeles werden ab dem 7. September von drei Flügen auf vier wöchentlichen Frequenzen erhöht. In diesem Jahr erwartet Qantas noch zwei weitere A380 und im nächsten Jahr wird die Airline voraussichtlich drei Maschinen dieses Typs übernehmen.