Qantas übernimmt siebten A380

Qantas konnte am Donnerstag, dem 16. Dezember 2010, ihren siebten Superjumbo im Airbus Werk Toulouse übernehmen.

Der siebte Airbus A380 von Qantas hat die Seriennummer MSN047 und ist mit verbesserten Trent 900 Rolls Royce Triebwerken ausgerüstet. Die Maschine wurde bereits Mitte November bei Qantas erwartet, die Auslieferung musste wegen den Problemen an dem Trent 900 Antrieb jedoch verzögert werden. In diesem Monat wird der australische Flag Carrier voraussichtlich noch einen weiteren Superjumbo erhalten.