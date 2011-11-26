Qantas übernimmt elften Airbus A380

Qantas konnte am Freitag, den 25. November 2011, anlässlich einer kleinen Übergabezeremonie ihren elften A380 Superjumbo im Airbus Werk Toulouse übernehmen.

Der elfte Airbus A380 von Qantas trägt die Produktionsnummer MSN063 und ist mit den verbesserten Trent 900 Triebwerken von Rolls-Royce ausgerüstet. Der Auslieferungsflug ging von Toulouse über Singapur nach Sydney. MSN063 wurde bereits Mitte Februar 2011 fertig gestellt und anschließend nach Hamburg zum Einbau der Innenausstattung überführt. Anfangs Dezember wird Qantas noch ihren zwölften A380 übernehmen.