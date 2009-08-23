Qantas: Langstreckenflüge unrentabel

CEO Alan Joyce musste gestern eingestehen, dass seine Airline Qantas im Langstreckenverkehr alles andere als gewinnbringend fliegt.

Besonders auf ihren zwei wichtigsten Verbindungen nach London und Los Angeles sind die Verluste hoch. Beide Routen seien von hohen First und Business Class Verkäufen abhängig, welche aufgrund der gekürzten Reisebudgets vieler Unternehmen jedoch stark zurück gegangen seien. London und Los Angeles seien die Hauptverursacher des Jahresverlusts vor Steuern 08/09 in der Höhe von US$77 Millionen. Qantas erreichte schließlich einen Nettogewinn von US$123 Millionen, während sie im Vorjahr noch US$969 Millionen erwirtschaftet hatte. Joyce sagte gegenüber dem ABC Inside Business Programm, das Geschäft im Inland und mit QantasLink auf regionalen Strecken laufe hervorragend, nur die internationalen Routen seien unrentabel.