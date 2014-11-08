Q400 von Jazz knickt bei Landung Fahrwerk ein

Währen einer Notlandung auf dem Edmonton International Airport knickte bei einer Bombardier Q400 (Dash 8-400) von Jazz das rechte Hauptfahrwerk ein, drei Passagiere zogen sich während der Evakuation der Maschine leichte Verletzungen zu.

Flug Air Canada 8481 startete am 6. November 2014 um 19 Uhr 41 Lokalzeit auf dem Flughafen von Calgary und wollte zum Grande Prairie Airport in Alberta fliegen. An Bord der Turbopropeller Maschine befanden sich neben den vier Besatzungsmitgliedern 71 Passagiere. Während dem Start platzte nach ersten Angaben aus Kanada am rechten Hauptfahrwerk ein Reifen. Die Piloten entschieden sich darauf zu einer Notlandung auf dem Edmonton International Airport, da auf dem Ausgangsflughafen Calgary ein zu starker Seitenwind herrschte, um eine Landung mit Fahrwerkproblemen zu wagen. Die Q400 setzte um 20 Uhr 30 zur Landung auf dem Edmonton International Airport an. Beim Aufsetzten auf der Landebahn 02 knickte bei dem zweimotorigen Turbopropeller Flugzeug das rechte Hauptfahrwerk ein. Die Maschine konnte sicher gestoppt werden und wurde anschliessend evakuiert, dabei zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu. Das Flugzeug wurde bei der Landung erheblich beschädigt. Kanada hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Während dem Start herrschte auf dem Flughafen von Calgary ein kräftiger Querwind, deshalb haben sich die Piloten für eine Landung im benachbarten Edmonton entschieden, wo die Windverhältnisse für eine Notlandung erheblich besser waren.

Bei dem verunglückten Flugzeug handelte es sich um eine Bombardier Q400 (Dash 8-400) die im Jahr 2013 gebaut wurde und auf die Kennung C-GGBF immatrikuliert ist.

METAR zum Startzeitpunkt in Calgary:

CYYC 070300Z 26011G18KT 15SM FEW150 SCT270 12/00 A2960 RMK AC1CI2 SLP047 DENSITY ALT 4400FT

CYYC 070200Z 29018G28KT 15SM FEW300 12/02 A2960 RMK CI2 SLP041 DENSITY ALT 4400FT

METAR zum Landezeitpunkt in Edmonton:

CYEG 070334Z 32007KT 15SM -SHRA FEW010 FEW030 BKN048 OVC075 05/03 A2962 RMK SF1SC1SC5AC2 SF TR SLP054

CYEG 070313Z 29004KT 270V340 15SM FEW010 BKN058 OVC110 05/03 A2961 RMK SF1SC5AS3 SF TR SLP049