PurePower für A320neo von Air New Zealand

Air New Zealand A321neo

Air New Zealand wird ihre Airbus A320neo (new engine option) mit dem PW1100G-JM Triebwerk von Pratt & Whitney ausrüsten.

Neuseelands Fluggesellschaft hat an der letztjährigen Farnborough Air Show zehn Airbus A320neo und drei Airbus A321neo bestellt. Jetzt hat sich Air New Zealand auch für die Motorisierung ihrer Flugzeuge aus der A320neo Familie entschieden. Die Airline hat das PW1100G-JM von Pratt & Whitney gewählt. Der PurePower Antrieb mit Getriebefan setzte sich gegen das LEAP-1A von CFM International durch. Die neuen Flugzeuge werden zwischen 2017 und 2019 bei Air New Zealand in die Flotte aufgenommen.