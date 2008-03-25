Pudong Airport erweitert Kapazität mit neuem Terminal

Shanghais Pudong Airport, der zweitverkehrsreichste Flughafen Chinas, erwartet dank seinem Kapazitätsausbau in diesem Jahr 20% mehr Passagiere als 2007 bedienen zu können.

Schätzungsweise 35 Millionen Passagiere werden den Pudong Airport 2008 passieren, im Vergleich zu den 28,95 Millionen im letzten Jahr. Dies meldete Wu Nianzu, Vorsitzender der Shanghai Airport Authority (SAA), die neben dem Pudong Airport auch den kleinerern Honggiao Airport kontrolliert. Das Frachtvolumen des Pudong Airport werde in diesem Jahr auf 2,9 Millionen Tonnen ansteigen, von 2,51 Millionen 2007, sagte Wu. AM Mittwoch wird der Pudong Airport um ein zweites Terminal und eine dritte Startbahn erweitert, dies als Teil des Expansionsplanes im Wert von CNY 19,7 Milliarden Yuan (2,79 Milliarden USD), mit dem die Kapazität bis 2015 auf 80 Millionen Passagiere getrieben werden soll. Shanghai International Airport Company, Betreiber des Pudong Airport, sagte, dass sich ihr Einkommen wegen einer seit dem 1. März wirksamen neuen Preisstruktur um 10% verringern würde.