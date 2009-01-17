Protest in London Heathrow

Hunderte von Aktivisten demonstrierten heute auf dem Terminal 5 in Heathrow gegen den geplanten Bau einer dritten Landebahn.

Umwelt- und Klimaschützer sowie Anwohner des von der Erweiterung des Flughafens betroffenen Dorfes Sipson protestierten zum ersten Mal, seitdem die Britische Regierung dem Bau des dritten Runways offiziell eingewilligt hat. Einige Demonstranten sagten, sie würden in die vom Abriss bedrohten Häuser einziehen und so ihre Solidarität mit den 700 Anwohnern von Sipson demonstrieren, die aus ihrem Dorf vertrieben würden.