Produktionserhöhung beim Airbus A320

Airbus erwägt eine monatliche Produktionsrate ihrer Single Aisle Linie von derzeit 36 Maschinen auf 44 zu erhöhen.

Im September 2010 gab Boeing eine Produktionserhöhung in ihrem Single Aisle Programm bekannt, im 2010 produzierte der Flugzeugbauer aus Seattle monatlich 31,5 Boeing 737 Jets, bis im zweiten Quartal 2013 wird Boeing die monatliche Ausstossrate auf 38 Maschinen erhöhen. Airbus wird die Produktion ihres Marktrenners bis im ersten Quartal 2012 auf 40 Maschinen erhöhen und prüft momentan eine weitere Ausdehnung auf bis zu 44 Flugzeuge dieser Typenreihe. Die starke Nachfrage würde eine Produktionsausweitung durchaus rechtfertigen, der europäische Flugzeugbauer muss jedoch noch einige Abklärungen intern wie bei den Zulieferfirmen treffen, bevor ein solcher Schritt umgesetzt werden könnte.