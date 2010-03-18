Premiumverkehr wächst, Yields sinken

IATA meldet für Januar zum zweiten Mal nach 18 Monaten im Negativtrend steigende Passagierzahlen im Premiumsegment.

Im letzten „Premium Traffic Monitor“ schreibt die IATA, die Anzahl der Premiumpassagiere auf internationalen Flügen habe im Januar um 5,5 Prozent zugenommen. Am stärksten habe der Premiummarkt in Asien und Südamerika angezogen. Gleichzeitig wies sie jedoch darauf hin, dass die Yields weiterhin sehr tief seien. Beim Verkehr gäbe es noch einiges aufzuholen, die Zahlen lägen über 16 Prozent unter dem früheren Peak. Es gäbe aber keine Anzeichen dafür, dass der Aufwärtstrend unterbrochen werden könnte. Wichtig seien jedoch nicht die Anzahl der Passagiere, sondern die Einnahmen. Obwohl diese um 20 Prozent angestiegen sind, müssen sie noch um weitere 30 Prozent wachsen, um das Niveau von anfang 2008 zu erreichen.



