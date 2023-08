Premium Verkehr geht stark zurück

Gemäss Angaben der IATA ist die Nachfrage im Premium Segment im Mai um 23,6 Prozent geschrumpft.

Aus dem Bericht der International Air Traffic Association (IATA) wurde ersichtlich, dass der Verkehr in diesem Bereich seit einem Jahr kontinuierlich gesunken ist und im Monat Mai einen neuen Tiefststand erreicht hat. IATA rechnet frühestens Ende Jahr mit einer leichten Besserung der Lage. Auf den Atlantik Routen war der Premiumverkehr im Mai um 16,5 Prozent zurückgegangen, im April um 18,4 und im ersten Quartal durchschnittlich um 17,8 Prozent. Während die Businessreisen weltweit um 7,6 Prozent sanken, stiegen sie auf Verbindungen zwischen Europa und dem Mittleren Osten leicht an. Am Schlimmsten von der Krise betroffen war der Geschäftsverkehr in Asien, dort nahm er um satte 31 Prozent ab, auf Routen zwischen Asien und Europa sank er um 26,3 Prozent. Die Einnahmen aus dem Premiumsegment sollen laut IATA Bericht im Mai um 40 bis 45 Prozent geschrumpft sein. Die Business- und Firstclass Passagiere machen über 30 Prozent des Umsatzes einer Airline aus, jedoch nur sieben bis zehn Prozent der insgesamt beförderten Personen.