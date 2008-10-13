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Pratt baut um

13.10.2008 NCAR
pratt&amp;whitney 400

Pratt & Whitney strukturierten um und fügten ihre Commercial Engines, Global Service Partners und Global Material Solutions Betriebe in eine neue Einheit unter dem Namen Commercial Engines & Global Services ein.

Die neue Geschäftseinheit wird unter der Leitung von Präsident Todd Kallman stehen, der seit 2006 Kopf von Commercial Engines war.

Global Service Partners war das Wartungs- und Reparationsgeschäft von Pratt, Global Material Solutions war für die Maschinenteile und die Entwicklung von nicht-original Teilen für die CFM56-3 zuständig. Für ihre Wartungsaktivitäten wird die Unternehmung weiterhin das GSP Label benutzen und ihren Vorgaben verpflichtet bleiben.

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