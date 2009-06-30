Präsident der Royal Jordanian tritt zurück

Nach dreissig Jahren bei Royal Jordanian und acht Jahren in der Position des CEO verlässt Präsident Samer Majali die Airline per 1. August 2009.

Majali wollte keine Angaben zu seinen Zukunftsplänen machen, welche noch in Diskussion stünden. Dazu werde es aber bald eine Ankündigung geben. Majali war 1979 zur RJ gekommen und im 2001 zum CEO ernannt worden. Bis im Juni war er Vorsitzender bei der IATA. Zu seinen Erfolgen zählte der Beitritt zu OneWorld im Jahr 2007 und die geglückte Privatisierung der Airline. Royal Jordanian erfährt zurzeit ein Verkehrswachstum, nachdem die Passagierzahlen im ersten Quartal um zehn Prozent zurück gegangen waren. Die Prognosen für das dritte Quartal seien gut, aber über die letzten drei Monate des Jahres könne man noch nichts sagen. Majali bleibt allerdings zuversichtlich, dass dieses Jahr ähnlich viele Passagiere mit Royal Jordanian fliegen werden, wie 2008. Damals waren es insgesamt 2,7 Millionen.