Porter plant Expansion in die USA
14.08.2008 PSEN
Porter Airlines sagte, sie denke darüber nach, ihre bisherige Destinationen um die Städte Boston und Chicago oder auch Washington und Philadelphia zu erweitern.
Porter Airlines sagte, sie denke darüber nach, ihre bisherige Destinationen um einige amerikanische Städte zu erweitern.
Auf der Wunschliste stehen sowohl Boston und Chicago als auch Washington und Philadelphia. Die kanadische Regionalfluggesellschaft, die ihren Betrieb im Oktober 2006 aufgenommen hatte, bedient seit März diesen Jahres Newark, bis September will sie ihr Angebot um 16 Flüge im Kurzstreckenbereich vergrössern. Porter betreibt sechs Q400, erwartet aber bis 2010 eine Aufstockung der Flotte auf 20 Flugzeuge.