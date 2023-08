Porter kauft weitere Bombardier Q400

Bombardier Aerospace gab bekannt, dass Porter Airlines zwei weitere Bombardier Q400 in Auftrag gegeben hat.

Die in Toronto ansässige Porter Airline kauft zwei weitere Q400 Turboprops, die einem Marktwert von 52 Millionen US Dollar entsprechen. Die Maschinen sind für 70 Fluggäste ausgelegt. Bei dem Kauf handelt es sich um eine Umwandlung einer bestehenden Option in eine Festbestellung. Porter fliegt bereits 14 Q400.