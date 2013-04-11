Porter Airlines kauft CSeries

Die kanadische Fluggesellschaft Porter Airlines hat den Kauf von zwölf Verkehrsflugzeugen aus der CSeries bekanntgegeben.

Die in Toronto ansässige Porter Airlines hat bei dem kanadischen Flugzeugbauer Bombardier zwölf CS100 und Optionen für weitere achtzehn Maschinen dieses Typs in Auftrag gegeben. Nach Angaben von Bombardier entspricht die angekündigte Bestellung über zwölf Maschinen einem Wert von 870 Millionen US Dollar, falls die Optionen ebenfalls in Festbestellungen umgewandelt werden, könnte der Auftragswert auf 2,08 Milliarden US Dollar ansteigen. Die Ankündigung enthält auch weitere sechs Optionen auf die Q400.