Polish Airlines mit neuen Routen

LOT Polish Airlines wird zum 27. Oktober 2010 das Streckennetz um eine weitere Verbindung in den Mittleren Osten erweitern.

LOT Polish Airlines wird zum 27. Oktober 2010 das Streckennetz um eine weitere Verbindung in den Mittleren Osten erweitern.

Der Direktflug zwischen Warschau und Kairo ergänzt die Verbindungen in den Mittleren Osten, die der Star Alliance Partner LOT seit Anfang dieses Jahres konsequent ausbaut. Die neue Verbindung ist ab sofort buchbar. Rückflugtickets gibt es ab 350 EUR.

Mit der neuen Verbindung nach Kairo reagiert LOT Polish Airlines auf die gesteigerte Nachfrage nach Flügen in den Mittleren Osten. LOT hat die neuen Verbindungen in Hinblick auf Ferienreisende als auch Reisende aus dem Mittleren Osten nach Europa eingeführt. Durch die neue Verbindung wird der Hub Warschau als Umsteigeflughafen gestärkt. Die Strecke Warschau – Kairo wird dreimal wöchentlich mit einer Boeing 737-400 bedient. Von Deutschland aus fliegt LOT von den Städten Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München über das moderne Drehkreuz Warschau nach Kairo.

Zeitplan von LOT Polish Airlines Warschau – Kairo:



