Pluna bestellt weitere CRJ900

Pluna hat sieben Bombardier CRJ900 Flugzeuge in Auftrag gegeben.

Die Regionalfluggesellschaft von Uruguay will ihre Flotte vergrössern und kauft für rund US$200 Millionen Flugzeuge bei der Herstellerin Bombardier ein. Drei der bestellten Maschinen sollen noch in diesem Jahr geliefert werden, die verbleibenden elf im Jahr 2011. Die ehemals staatliche Airline gehört nun zu 75 Prozent der privaten Leadgate Equity Group, den Rest hält noch die Regierung. Durch die Bestellung der neuen Flugzeuge vergrössert Pluna ihre Flotte um das Doppelte.