Pistensanierung am EuroAirport

Air Canada Boeing 787-9 am EuroAirport (Foto: EuroAirport)

Im Frühjahr 2026 wird die Hauptpiste des EuroAirport saniert und vom 15. April bis 20. Mai 2026 temporär geschlossen.

Der Flugbetrieb wird in dieser Zeit über die Sekundärpiste abgewickelt. Die Airlines haben ihre Flugpläne für diese Phase nun festgelegt. Das Angebot ist gegenüber dem regulären Betrieb reduziert, sichert jedoch weiterhin Verbindungen zu wichtigen europäischen Geschäfts- und Städtezielen sowie ausgewählten Ferienzielen.

Sanierungszeitraum und Durchführung

Der EuroAirport erneuert im Frühjahr 2026 den zentralen Abschnitt der Hauptpiste 15/33 sowie den Taxiway Bravo. Die Arbeiten dienen der langfristigen Sicherstellung der Betriebssicherheit. Für die Umsetzung der Arbeiten wird die Hauptpiste vom 15. April bis 20. Mai 2026 vollständig geschlossen. Während dieser Zeit wird der Flugbetrieb über die Sekundärpiste 07/25 fortgeführt.

Passagierflugangebot während der Bauphase

Die Airlines haben ihre Flugprogramme für diesen Zeitraum nun festgelegt. Für die Dauer der Sanierung wird ausschliesslich easyJet ein angepasstes Flugangebot ab dem EuroAirport aufrechterhalten. Dieses fällt gegenüber dem regulären Sommerflugplan reduziert aus, stellt jedoch weiterhin eine Anbindung an wichtige europäische Zentren sowie ausgewählte Freizeit- und Städtedestinationen sicher.

Eine vollständige Übersicht des Passagierflugangebots während der Sanierungsphase finden Sie hier.

Informationen für Passagiere

Passagieren wird empfohlen, sich bei Fragen zu bestehenden oder geplanten Buchungen direkt an die jeweilige Fluggesellschaft oder den Reiseanbieter zu wenden.

Aktuelle Informationen zum Projektverlauf werden laufend auf der Website des EuroAirport veröffentlicht.