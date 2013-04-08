Pinnacle wird neuen Eigner bekommen

Pinnacle Airlines fliegt seit gut einem Jahr unter Gläubigerschutz, jetzt zeichnet sich eine Lösung für die US-amerikanische Regionalfluggesellschaft ab.

Als Retter in der Not hat sich Delta Airlines erkenntlich gezeigt. Delta wird Pinnacle Airlines übernehmen und den Hauptsitz von Memphis nach Minneapolis in Minnesota verlegen. Delta Airlines hat ein starkes Interesse an der Weiterführung von Pinnacle, da die Airline seit Jahren in großem Umfang für Delta den Regional- und Zubringerverkehr durchführt. Pinnacle kann wohl noch im laufenden Monat dem Gläubigerschutz entfliehen. Die Wirtschaftsförderung von Minnesota unterstützt den Hauptsitzwechsel mit 550.000 US Dollar, im Gegenzug schafft Pinnacle in Minneapolis zusätzliche 200 Arbeitsplätze. Pinnacle betriebt mit rund 5.000 Mitarbeitern eine Flotte bestehend aus 140 CRJ-200 mit 50 Sitzplätzen und 41 CRJ-900 mit 76 Sitzplätzen. Die Flotte könnte über die nächsten Jahre auf 81 CRJ-900 umgestellt werden.