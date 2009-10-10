Pinnacle mit Septemberzahlen

Pinnacle Airlines Corp. hat ihre Verkehrszahlen für den Monat September veröffentlicht und vermeldet einen Anstieg der Passagierzahlen um 10,6 Prozent.

Der Passagierverkehr ging um 4,0 Prozent auf 358.292.000 RPMs zurück, während die Kapazität um 8,3 Prozent auf 464.563.000 gekürzt wurde. Die Auslastung konnte sich dadurch um 3,4 Prozentpunkte verbessern und erreichte 77,1 Prozent. Insgesamt beförderte Pinnacle im September 893.648 Passagiere, 10,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Flotte besteht weiterhin aus 124 CRJ200, fünf CRJ900 Maschinen kamen im September dazu.

Link: Pinnacle Airlines