Pinnacle erzielt Jahresgewinn

Die Muttergesellschaft der Pinnacle Airlines und Colgan Air hat es wieder in den grünen Bereich geschafft und vermeldet für 2009 einen Jahresgewinn von US$41,9 Millionen.

2008 hatte die Unternehmung einen Verlust von US$11 Millionen einstecken müssen. Im letzten Jahr gingen die Einnahmen um 2,2 Prozent auf US$845,5 Millionen zurück. Pinnacle verzeichnete einen Rückgang des Verkehrs um vier Prozent auf 4,84 Milliarden RPMs, während die Kapazität um drei Prozent auf 6,12 Milliarden ASMs gekürzt worden war. Daraus ergab sich eine Abnahme der Auslastung um 0,7 Prozentpunkte auf 76 Prozent. Colgan Air meldete ihrerseits einen Rückgang des Verkehrs um 18 Prozent auf 203,85 Millionen RPMs bei einer um 18 Prozent kleineren Kapazität von 456,66 Millionen ASM. Auch hier schrumpfte die Auslastung um 0,1 Prozentpunkte auf 44,6 Prozent. Pinnacle, welche für Delta Air Lines Flüge absolviert, betrieb Ende 2009 eine Flotte mit 126 CRJ200 und 16 CRJ900 Maschinen. Colgan besitzt 14 Q400 und 34 Saab 340 Flugzeuge.