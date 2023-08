Pinnacle beantragt Gläubigerschutz

Pinnacle Airlines Corp. hat einen Antrag auf Chapter 11 gestellt und will ihr Geschäft restrukturieren.

Pinnacle Airlines sah sich am späten Sonntag Abend gezwungen Gläubigerschutz zu beantragen. Die Geschäftsleitung schieben die hohen Treibstoffkosten und den Nachfragerückgang in den Vordergrund der Probleme. Der Flugbetrieb soll während dem Restrukturierungsprogramm normal weiterlaufen, Pinnacle erwartet die Bewilligung für fortlaufende Lohnzahlungen und Erfüllung der Codesharepflichten in den nächsten Tagen. Die Reorganisierung soll der Airline helfen, ihre Überkapazitäten los zu werden und sich finanziell neu aufzustellen. Delta Airlines hat Pinnacle ihre Unterstützung zugesichert, ist sie doch ein Hauptkunde der Zubringerflüge von Pinnacle Airlines. Die Geschäftsleitung will jedoch auch Einsparungen beim Personal erwirken, denn ohne diese Zusagen wird eine langfristige Sanierung schwierig.