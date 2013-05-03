Pinnacle Airlines löst sich aus Chapter 11

Pinnacle Airlines musste sich anfangs April 2012 unter Gläubigerschutz begeben und konnte sich nun offiziell von diesen Fesseln lösen.

Bei der Fluggesellschaft aus Memphis steigt Delta Airlines aus neue Besitzerin ein, der Hauptsitz wird von Memphis, Tennessee nach Minneapolis, Minnesota verlegt. Delta Airlines stärkt mit dem Einstieg bei Pinnacle das starke Interesse an der Weiterführung der Fluggesellschaft, da Pinnacle Airlines seit Jahren für Delta in grossem Umfang den Regional- und Zubringerverkehr durchführt. Nach gut einem Jahr konnte sich Pinnacle Airlines nun offiziell aus dem Gläubigerschutz lösen. Pinnacle betriebt mit 4.900 Mitarbeitern eine Flotte bestehend aus 140 CRJ-200 mit 50 Sitzplätzen und 41 CRJ-900 mit 76 Sitzplätzen. Die Airline fliegt unter dem Brand Delta Connections.