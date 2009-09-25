Pinnacle: Piloten lehnen Verträge ab

Die Piloten der regionalen Fluggesellschaft Pinnacle Airlines haben ein Abkommen zu Abänderung ihres Arbeitsvertrags abgelehnt.

Der Vertrag deckt 1.250 Piloten. Philip H. Trenary, Präsident und CEO der Muttergesellschaft Pinnacle Airlines Corp. sagte, die Leitung habe den Angestellten einen grosszügigen Deal offeriert und sei sehr optimistisch gewesen, dass die Piloten ihn annehmen würden. Nun müsse die nationale Schlichtungsbehörde über die nächsten Schritte entscheiden, man hoffe auf eine rasche Lösung. Die Firma liess verlauten, der vorgeschlagene Vertrag biete eine verbesserte Entlöhnung, Sozialleistungen und eine überarbeitete Arbeitsordnung. Pinnacle Airlines Corp. ist die Muttergesellschaft von Pinnacle Airlines und Colgan Air.

Link: Pinnacle Airlines