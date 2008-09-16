Pilotenverträge bei Alitalia noch nicht geregelt

Gestern konnten bei der Alitalia alle Flüge planmässig abgewickelt werden, auch heute scheint der Flugbetrieb gesichert zu sein.

Verhandelt wird immer noch, bis weit in die Nacht probierte die neue Geschäftsleitung mit den Alitalia Piloten einen neuen Vertrag auszuhandeln. Die Piloten sind nach wie vor nicht bereit auf Privilegien der alten Alitalia Verträge zu verzichten. Bei den Kabinenbesatzungen sieht der Verhandlungsfortschritt ähnlich schlecht aus. Heute wird weiter verhandelt und am Donnerstag möchten die Investoren und Regierungsvertreter mit den Piloten und den Kabinenbesatzungen eine Lösung herbeiführen. Vier von neun Arbeitnehmerverbänden haben einem neuen Rahmenvertrag bereits zugestimmt.