Pilotenstreik bei Lufthansa geht weiter

Lufthansa Airbus A321 (Foto: Lufthansa)

Die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) ruft ihre Mitglieder bei der Lufthansa auch am Dienstag und Mittwoch zum Streik auf.

Ganztägig soll es an beiden Tagen deutschlandweit zu Arbeitsniederlegungen kommen. Am Dienstag sollen demnach die Flugzeugführer der Kurzstreckenflotte streiken, am Mittwoch die Piloten auf der Kurz- und Langstrecke. In NRWs Landeshauptstadt hat die Lufthansa daraufhin für den morgigen Dienstag 28 Starts und Landungen sowie für Mittwoch 32 Flüge annulliert. Bereits in der vergangenen Woche waren in Düsseldorf 93 Flugbewegungen von der Lufthansa gecancelt worden.

Der Düsseldorfer Airport erwartet morgen insgesamt rund 570 Starts und Landungen, am Mittwoch insgesamt 600 Flugbewegungen. Davon werden planmäßig 38 beziehungsweise 40 Flugbewegungen von der Lufthansa angeboten. Die Kranichlinie fliegt aktuell von NRWs Landeshauptstadt die Ziele München, Frankfurt sowie New York (Newark) an.

Allen Passagieren, die einen Flug mit Lufthansa über Düsseldorf gebucht haben, wird empfohlen, sich vor Reiseantritt bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren. Im Internet können Informationen zu Flügen und Buchungen unter LH.com abgerufen werden. Allgemeine Flugdaten gibt es auch auf der Flughafen-Homepage unter dus.com.