Pilotenstreik bei Augsburg Airways

Die Piloten von Augsburg Airways streiken heute. Die Flugzeugführer von Augsburg Airways kämpfen für einen fairen Sozialplan.

Augsburg Airways fliegt zum grössten Teil auf verkehrsschwächeren Nebenrouten im Unterauftrag für Lufthansa. Lufthansa hat die Verträge mit Augsburg Airways bereits im Herbst letzten Jahres gekündet, daraufhin musste die mittelständige Airline reagieren. Die Geschäftsleitung von Augsburg Airways hat sich dazu entschieden, den Flugbetrieb ab Ende Oktober 2013 einzustellen. Den Piloten wurde bereits gekündigt, sie kämpfen nun verständlicherweise für einen fairen Sozialplan. Ende April sind die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber gescheitert, nun wird gestreikt. Von dem Arbeitsausstand betroffen sind rund 90 Flüge und 4.700 Passagiere, der Streik soll bis heute um 22 Uhr 00 dauern.