Pilotengewerkschaft zeichnet Bremen aus

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Vereinigung Cockpit e.V. zeichnet den Flughafen Bremen als besten regionalen Flughafen aus.

Einmal im Jahr veröffentlicht Deutschlands Berufsverband der Piloten, die Vereinigung Cockpit e.V. (VC), ein Ranking zu den Sicherheitsstandards deutscher und schweizer Flughäfen: Der Bremen Airport verbessert sich in diesem Jahr um zwei Plätze und landet auf Rang 4. Insgesamt wurden im Rahmen des VC-Flughafenchecks 28 Airports aus Deutschland und drei aus der Schweiz bewertet.

Mit Blick auf die deutschen Flughäfen rangiert Bremen sogar auf dem Treppchen: Nur München und Leipzig schneiden besser ab als der Flughafen Bremen. Mit einer Schulnote von 1,47 hat sich Bremen gegenüber den Vorjahren (2025: 1,5; 2024: 1,8) nochmals verbessert. Das zeigt sich auch in der Kategorie „regionale Flughäfen“, in der Bremen den ersten Platz einnimmt.

Der VC-Flughafencheck gilt in der Branche als wichtiger Indikator, da er eine direkte Bewertung der Berufsflieger ist. Denn die Vereinigung Cockpit vertritt die Interessen von 10.000 Pilotinnen und Piloten.

Hintergrund: Die Arbeitsgruppe Airport and Ground Environment (AGE) der Vereinigung Cockpit unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen bereits seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Als Grundlage für die Untersuchung dient ein Kriterienkatalog, der kontinuierlich an die sich veränderten Anforderungen angepasst wird und der die aus Pilotensicht sinnvolle und für eine optimale Sicherheit notwendige Ausrüstung von Flughäfen umfasst. Die Bewertungskriterien orientieren sich an den Vorgaben der UN-Sonderorganisation ICAO (International Civil Aviation Authority), der Internationalen Pilotenvereinigung IFALPA, den Vorgaben der Europäischen Luftfahrtbehörde EASA und Veröffentlichungen der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt Eurocontrol.