Pilotenausbildung für German Airways

Embraer E190 der German Airways mit Sonderbemalung Leysieffer (Foto: Zeitfracht Gruppe)

German Airways startet in Zusammenarbeit mit TFC Flight Training in Essen ein neues Ausbildungsangebot mit einem direkten Weg ins Cockpit der Embraer E190.

German Airways bietet gemeinsam mit TFC Flight Training in Essen erstmals ab dem Ausbildungsjahr 2026 eine zweijährige Ausbildung zur Multi-Crew Pilot Licence (MPL) inklusive Type Rating auf der Embraer E190 an. Das Programm richtet sich vor allem an Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne fliegerische Vorkenntnisse und umfasst neben der theoretischen und praktischen Ausbildung auch ein Line Training direkt bei German Airways.

German Airways ist eine der ältesten deutschen Fluggesellschaften und fliegt mit einer modernen Embraer-E190-Flotte für führende europäische Airlines. Absolventinnen und Absolventen des Programms besitzen durch MPL, Type Rating und abgeschlossenes Line Training ein besonders attraktives Profil für eine spätere Tätigkeit im Cockpit von German Airways.

Die Ausbildung findet überwiegend bei TFC Flight Training in Essen statt; einzelne Module können an weiteren Standorten durchgeführt werden. Der Lehrgang dauert rund 24 Monate und ist auf die Teamarbeit im Cockpit ausgelegt; das anschließende Line Training erfolgt auf Linienflügen von German Airways. ​

Bewerberinnen und Bewerber sollten grundsätzlich mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens Fachabitur mitbringen. Das Auswahlverfahren soll bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. Für die Finanzierung der Ausbildungskosten stehen externe Ausbildungsdarlehen, etwa über spezialisierte Anbieter, zur Verfügung, deren Konditionen individuell mit der finanzierenden Bank vereinbart werden.

Ein Infotag zum neuen Ausbildungsangebot findet am Samstag, 28. Februar 2026, von 11 bis 14 Uhr bei German Airways im ABC-Tower in Köln statt (Ettore-Bugatti-Straße 6-14, 51149 Köln). Interessierte erhalten dort detaillierte Einblicke in Ablauf und Inhalte der Ausbildung sowie Informationen zu Bewerbungsvoraussetzungen und Finanzierungsmöglichkeiten.

Bewerbungen für den ersten „WingsUp“-Kurs sind ausschließlich online über die Karriereseite von German Airways möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter https://germanairways.com/wingsup zu finden. Für Rückfragen stehen German Airways unter der Mailadresse [email protected] TFC Flight Training für ausbildungsbezogene Themen zur Verfügung.