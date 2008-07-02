Piloten sprechen sich für Streik aus

Bei der CityLine, Eurowings und Germanwings, alles Lufthansa Töchter, sprachen sich die Piloten in einer Abstimmung für unbefristete Streiks aus.

Die Vereinigung Cockpit hat die Tarifverhandlungen als gescheitert erklärt und zur Urabstimmung aufgerufen. Bei der Abstimmung sprachen sich 99 Prozent der Stimmenden für Kampfmassnahmen aus, falls die Verhandlungen nicht weiter geführt würden. Die Piloten hatten schon ein paar Mal zu kurzen Warnstreiks aufgerufen, um die Geschäftsleitungen auf die herrschenden Probleme im Salärgefüge hörig zu machen.