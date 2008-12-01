Piloten der Cyprus Airways streikten

Cyprus Airways (Archiv: Robert Kühni)

Während vier Stunden legten die Piloten der Cyprus Airways heute ihre Arbeit nieder, um für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Rund 30 Flüge und 2.400 Passagiere waren vom vierstündigen Streik betroffen. Derweil hielt die Gewerkschaft der Piloten eine ausserordentliche Versammlung um zukünftige Aktionen zu besprechen. Die Arbeitervereinigung wirft der Leitung vor, beschlossene Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben und weigert sich, weitere Verträge zu unterzeichnen. Cyprus Airways hält den Streik für unangebracht und drängte die Piloten dazu, ihn so schnell wie möglich zu beenden.