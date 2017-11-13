Piloten Karrierechance bei LGW

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) hat im Rahmen ihrer Flottenerweiterung Airbus A320 erste Piloten und Flugbegleiter unbefristet unter Vertrag genommen.

Für die wachsende Fluggesellschaft LGW werden im Cockpit weitere Ready Entry Kapitäne und Ready Entry First Officer gesucht, für die Kabine können sich Ready Entry Cabin Crew Member und Ready Entry Senior Cabin Crew Member für die Airbus A320-Family bewerben. LGW belohnt die jeweils ersten 25 abgeschlossenen Arbeitsverträge pro Beschäftigungsgruppe mit Sprinter-Prämien von bis zu 12.000 €. Alle neuen Mitarbeiter werden im Streckennetz der LGW mit Zielen in ganz Europa eingesetzt.

Die fliegerische Vorerfahrung der Piloten und Flugbegleiter wird bei der attraktiven Eingruppierung über alle Stufen der gültigen Gehaltstabelle der LGW berücksichtigt. Bewerbungen können unter www.career.aero eingereicht werden. Für aktives Flugpersonal der airberlin wird ein verkürztes Auswahlverfahren durchgeführt. Bewerber anderer Airlines absolvieren das LGW Assessment Center.

Wir freuen uns darauf, alle Bewerber, die sich für eine Stelle interessieren, bei unseren Cabin Crew Castings & Pilot Infodays in Berlin und Stuttgart persönlich kennenzulernen. Hierfür stehen folgende Termine für Sie zur Auswahl:

• Berlin: 16.11.2017 | 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Hotel Estrel, Sonnenallee 225, 12057 Berlin

• Stuttgart: 17.11.2017 | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Hotel Wyndham Stuttgart Airport Messe, Flughafenstr. 51, 70629 Stuttgart

Neben der Onlinebewerbung haben Interessenten hier die Möglichkeit, ihre Bewerbung auch persönlich mitzubringen.

Ausführliche Informationen erhalten Sie online ebenfalls unter www.lgw.de.