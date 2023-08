Pilot stirbt während Flug

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Während eines Fluges der Continental Airlines zwischen Brüssel und Newark verstarb der Kapitän. Das Flugzeug konnte von zwei Co-Piloten sicher in New Jersey gelandet werden.

Der Continental Flug 61 von Brüssel landete sicher am Newark Liberty Flughafen. Der Kapitän war mitten im Flug eines scheinbar natürlichen Todes gestorben. An Board befand sich ein Ersatzpilot, der den Platz des Verstorbenen übernahm und den Flug mit dem Co-Piloten sicher zu Ende führte. Beim Flugzeug handelte es sich um eine Boeing 777 mit 247 Passagieren an Bord. Der Kapitän war 60 Jahre alt gewesen und hatte die letzten 32 Jahre für Continental Airlines gearbeitet.

