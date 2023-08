Pilot landet im Riesenrad

Am Samstag, den 1. Oktober 2011, ist ein australischer Pilot mit seinem Passagier in ein Riesenrad geflogen und darin steckengeblieben.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Das Kleinflugzeug vom Typ Cheetah S200 auf einem nahe gelegenen Flugplatz gestartet und hat es nicht geschafft, über das Riesenrad auf einem Jahrmarkt in Taree im Osten Australiens hinwegzufliegen, sagte ein Polizeisprecher. Der Pilot selber sagte, dass er das Riesenrad dummerweise übersehen hätte. Die Maschine blieb in dem Gestänge des Riesenrads stecken, so dass der Pilot und sein Passagier sicher geborgen werden konnten. Ein Mädchen und ein Junge mussten ebenfalls aus einer Gondel des Riesenrads gerettet werden.