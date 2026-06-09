Philippine Airlines wird Mitglied bei oneworld

Philippine Airlines Airbus A350-1000 (Foto: Airbus)

Philippine Airlines (PAL) wird sechzehntes Mitglied der Luftfahrtallianz oneworld, dies wurde an der diesjährigen IATA-Hauptversammlung bekanntgegeben.

Die Fluggesellschaft Philippine Airlines unterzeichnete am 6. Juni 2026 während der 82. IATA-Hauptversammlung in Rio de Janeiro eine Absichtserklärung für den Beitritt bei der Airline Allianz oneworld.

Mit dem Beitritt kann oneworld ihr weltweites Streckennetz um 31 zusätzliche Ziele auf den Philippinen und in der Region erweitern. Die Allianz stärkt damit ihre Präsenz in Südostasien. Das internationale Streckennetz von Philippine Airlines umfasst Verbindungen innerhalb Asiens sowie nach Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und Australien.

Die Aufnahme erfolgte auf Einladung des oneworld-Governing Boards, dem die Vorstandsvorsitzenden aller Mitgliedsgesellschaften angehören.

Nach dem Vollbeitritt können Mitglieder des Vielfliegerprogramms Mabuhay Miles bei allen oneworld-Airlines Meilen sammeln und einlösen. Statuskunden erhalten Zugang zu den oneworld-Priority-Vorteilen sowie zu mehr als 700 Flughafenlounges der Allianz.