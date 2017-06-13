Pferdetransport bei Emirates SkyCargo

Emirates SkyCargo Boeing 747F (Foto: Emirates SkyCargo)

Emirates SkyCargo, die Frachtdivision der Fluggesellschaft Emirates, hat innerhalb eines Monats einige der weltbesten Springpferde zu drei Kontinenten transportiert.

Die Pferde wurden im April diesen Jahres zunächst von Lüttich in Belgien zu den ersten drei Etappen der Longines Global Champions Tour in Mexico City, Miami und Shanghai gebracht. Emirates SkyCargo führte insgesamt zehn Frachterflüge durch, auf jedem dieser wurden 25 Pferdeboxen für den Transport der Pferdechampions sowie deren Pfleger befördert. Emirates arbeitet eng mit Peden Bloodstock zusammen, einem Spezialisten im Bereich des Pferdetransports, der Emirates SkyCargo bei der komplexen Logistik die die Beförderung von rund 100 Pferden in vier verschiedene Länder innerhalb weniger Wochen erfordert, unterstützt.

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