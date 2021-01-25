Peoples verschiebt Altenrhein Wien

Peoples Viennaline

People’s verschiebt Wiederaufnahme der Linienverbindung Altenrhein-Wien in den Sommerflugplan, wegen Corona soll der Flugbetrieb ab dem 28. März wieder aufgenommen werden.

Den jüngsten Pandemie-Entwicklungen zufolge verschiebt die Geschäfts-leitung der Fluglinie People’s die Wiederaufnahme des Flugbetriebs auf Beginn des Sommerflugplans.

Aufgrund kontinuierlicher Veränderungen der behördlichen Massnahmen in Bezug auf das Coronavirus (Lock-down, Einreiserestriktionen sowie Quarantänepflicht) hält die Nachfragestagnation unverändert an. Dies führt zur Entscheidung der People’s Geschäftsleitung, die Wiederaufnahme der Linienverbindung Altenrhein-Wien erneut zu verschieben - auf Beginn des Sommerflugplans, den 28. März 2021.

Die dadurch betroffenen Passagiere werden wie üblich durch das People’s Info Center informiert. Die bereits kommunizierten Sonderregelungen für Umbuchungen oder Stornierungen bleiben weiterhin unverändert.

Alle Informationen zur aktuellen Situation werden auf www.peoples.ch/coronavirus laufend publiziert.