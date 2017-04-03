Peoples stellt Friedrichshafen – Köln Bonn ein

Peoples Viennaline

Peoples Viennaline hat überraschend bekannt gegeben, die Strecke von Friedrichshafen nach Köln Bonn nur noch bis am 14. April 2017 zu bedienen und dann einzustellen.

Die Airline begründet die kurzfristige Entscheidung mit schlechten Passagierzahlen. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der am Flughafen Altenrhein beheimateten People’s Viennaline müssen mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass sich der Markt nicht so entwickelt hat, wie dies erwartet wurde. Trotz großen Verkaufs- und Marketinganstrengungen hat sich die Auslastung der Flüge nur zögerlich verbessert. Im März haben insgesamt 2.300 Passagiere die Verbindung benutzt.

People´s Viennaline hat die Verbindung erst am 02. November 2016 aufgenommen. Nun ist nach gerade einmal fünf Monaten wieder Schluss.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH: „Für die Region und den Bodensee-Airport ist der Ausstieg der People`s Viennaline sehr bedauerlich. Das Konzept einer gemeinsamen Bedienung der Märkte in Altenrhein und Friedrichshafen beinhaltete eine zusätzliche Zwischenlandung mit entsprechend sehr hohen Kosten. Wir sind aber davon überzeugt, dass der Markt in der Region mit seinen intensiven Wirtschaftsverflechtungen nach Nordrhein-Westfalen auch künftig wieder mit einem adäquaten Flugangebot nach Köln oder Düsseldorf bedient werden kann.“

Die bisher mit der Köln Bonn-Strecke verknüpfte Verbindung nach Altenrhein und der damit angebundene Weiterflug nach Wien sind ebenfalls von der Einstellung betroffen.

Eine wichtige Information für alle Betroffenen ist, dass bereits gebuchte und bezahlte Flugtickets entsprechend den EU Passagier-Bestimmungen vollumfänglich von People`s Viennaline erstattet werden.

Mit Hochdruck arbeitet das Management des Bodensee-Airport am Aufbau von alternativen Flugangeboten, um die jetzt entstandene Lücke im Flugangebot wieder umgehend zu schließen.

Bodensee Airport Peoples Viennaline