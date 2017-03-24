Peoples startet mit zwei Jets in den Sommer

Peoples Viennaline

Mit der Umstellung auf die Sommerzeit tritt ab dem 26. März 2017 der neue Sommerflugplan in Kraft. St Gallen Altenrheins Airline fliegt mit zwei eigenen Embraer Jets.

Dieser gilt bis und mit 28. Oktober 2017 und bringt neue Sommerdestinationen sowie die Inbetriebnahme des zweiten Flugzeuges der People’s Viennaline mit sich.

Ab dem Sommerflugplan werden nun alle Destinationen ab Altenrhein und Friedrichshafen mit den eigenen Flugzeugen des Types Embraer170 (76 Sitzplätze) angeboten. Der Start der Sommerdestinationen macht am 9. April die Strecke Altenrhein-Neapel (via Memmingen). Weiteres werden dann wöchentlich die Balearen Insel (Ibiza, Mallorca und Menorca), Sardinien, Kroatien und Griechenland angeflogen.

Die Liniendestination Wien wird weiterhin vier Mal täglich ab Altenrhein und ein Mal täglich ab Friedrichshafen angeboten und Köln/Bonn zwei Mal täglich ab Altenrhein und Friedrichshafen.