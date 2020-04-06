People’s schränkt Flüge weiter ein

Peoples Viennaline

Die Fluggesellschaft People’s sieht sich gezwungen die Linienverbindung Altenrhein-Wien wegen des Coronavirus bis zum 30. April 2020 auszusetzen.

Die massiven Auswirkungen des Coronavirus haben die Geschäftsleitung der Fluglinie People’s veranlasst, die vorübergehende Einstellung des Flugbetriebs bis zum 30. April 2020 zu verlängern.

In Folge der COVID-19-Verordnung-2, welche am 16. März 2020 vom Schweizer Bundesrat veröffentlicht wurde, musste People’s ihren regulären Flugbetrieb zwischen Altenrhein und Wien vorübergehend einstellen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen muss derzeit von einer Verlängerung der Einreisebeschränkungen ausgegangen werden. Die Geschäftsleitung der Regionalfluglinie hat sich deshalb entschieden, die Flugbetrieb-Einstellung, welche ursprünglich bis zum 19. April 2020 angekündigt wurde, bis mindestens 30. April 2020 auszudehnen.

Die dadurch betroffenen Passagiere werden durch das People’s Info Center informiert. Die bereits kommunizierten Spezialregelungen für Umbuchungen oder Stornierungen bleiben unverändert. Um den Kunden noch mehr Flexibilität für ihre Reiseplanung zu bieten, bietet People’s neu auch die Möglichkeit das bestehende Flugticket, mit einem Abflugdatum bis 30. April 2020, in einen entsprechenden Wertgutschein (gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum) umzuwandeln. Bei einem Pauschalreiseangebot gelten die Bestimmungen des Reiseveranstalters. Alle Informationen zur aktuellen Situation werden auf www.peoples.ch/coronavirus laufend publiziert.

«Es ist ungewiss, zu welchem Zeitpunkt der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden darf. Dieser Entscheid ist abhängig von den Vorgaben des Schweizer Bundesrats resp. des österreichischen Bundesministerium. », so Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group. «Wir stehen bereit um den regulären Flugbetrieb sobald wie möglich wieder aufnehmen zu können.»

People’s Air Group