People’s plant Wiederaufnahme der Flüge

Peoples Viennaline

People’s ist zuversichtlich den Flugbetrieb der Strecke Altenrhein-Wien ab 15. Juni 2020 schrittweise und unter Einhalten der Schutzmassnahmen wieder aufnehmen zu dürfen.

Mitteilungen des Schweizer Bundesrats sowie des Österreichischen Bundesministeriums zufolge sollen die verordneten Einreisebeschränkungen zwischen der Schweiz und Österreich voraussichtlich ab 15. Juni 2020 aufgehoben werden. Sofern die uneingeschränkte Grenzöffnung am 15. Juni 2020 erfolgt, wird die Regional-fluglinie People’s ihren Flugbetrieb, unter Einhaltung der vom Bund vorgeschriebenen Hygiene- und Schutz-massnahmen, wieder aufnehmen.

Wirtschaftliche Überlegungen sowie die allgemeine Nachfrage nach Flugreisen machen es unumgänglich, dass die Wiederaufnahme des Flugbetriebs auf der Strecke Altenrhein-Wien sukzessive angedacht werden muss. Ab 15. Juni 2020 ist vorerst werktags eine Rotation pro Tag zwischen Altenrhein und Wien geplant. Die Erhöhung auf zwei Rotationen pro Tag erfolgt in einem zweiten Schritt, dessen Zeitpunkt abhängig von der weiteren Entwicklung ist. Weitere Informationen zum Flugplan: www.peoples.ch/coronavirus.

Wie üblich werden die betroffenen Passagiere durch das People’s Info Center informiert, welches für eine reibungslose und rasche Abwicklung sorgt. Die bereits kommunizierten Spezialregelungen für Umbuchungen oder Stornierungen bleiben weiterhin unverändert.

Um eine nachhaltige und flexible Reiseplanung zu gewährleisten, ist bereits ab heute der Flugplan für die Linienverbindung Altenrhein-Wien bis Ende Oktober 2021 publiziert und buchbar.

„Wir sind zuversichtlich und freuen uns, mit gewohnt höchstem Qualitätsniveau den Flugbetrieb bald wieder aufnehmen zu dürfen.“, so Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group. „Dank der Loyalität und dem Vertrauen unserer Partner und Kunden, können wir auch weiterhin eine nachhaltig verlässliche und erstklassige Dienst-leistung anbieten.“

People’s Air Group