Peoples nominiert bei Swiss Travel Awards

Peoples Viennaline

Die Fluggesellschaft aus St Gallen Altenrhein wurde bei den Swiss Travel Awards zum ersten Mal mit dem vierten Platz ausgezeichnet.

Die Geschäftsleitung der People’s Air Group freut sich ausserordentlich, dass sie mit ihrer Fluggesellschaft People’s an der diesjährigen Preisverleihung der „Swiss Travel Awards“ in der Kategorie „Airlines Kurz-/Mittelstrecken“ erstmals nominiert wurde und dabei den erfreulichen vierten Platz belegt hat. Im Rahmen des Swiss Travel Days, am 24. Oktober 2019 in Zürich, wurden die „Swiss Travel Awards“ verliehen. Der Swiss Travel Day gilt als einer der grössten Schweizer Branchentreffs im Tourismus und wird vom Travel Inside, der Fachzeitung für Touristik, organisiert. An der Award Night werden Unternehmen und Marken der Touristikbranche in 10 Kategorien ausgezeichnet. Bereits zum sechsten Mal wurden mittels einer repräsentativen B2B-Onlineumfrage die Gewinner ermittelt. Die Bewertungen der Reisebüros aus der Deutschschweiz bilden hierfür die Basis.

Grosse Freude herrscht dieses Jahr bei der Regionalfluglinie People’s. Zum ersten Mal war die Fluggesellschaft in der Kategorie „Airlines Kurz-/Mittelstrecke“ nominiert und hat es auf den vierten Platz geschafft. In dieser Kategorie waren insgesamt 21 Airlines nominiert, hierunter grosse und namhafte Fluggesellschaften. People’s konnte mit ihrem Angebot überzeugen und wurde vor Austrian Airlines und hinter Turkish Airlines auf den vierten Platz gewählt. Die Fluglinie Edelweiss belegte den ersten Platz, gefolgt von Helvetic Airways.

„Wir freuen uns ganz besonders über unseren vierten Platz bei den Swiss Travel Awards. Wir sind stolz, dass wir mit unserem Angebot überzeugen können und es neben so renommierten Airlines auf den grossartigen vierten Platz geschafft haben. Vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben.“, so Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group. „Dieses Ergebnis wäre ohne unser hochmotiviertes Team nicht möglich gewesen. Jeden Tag sorgen unsere Mitarbeitenden mit grosser Leidenschaft und Engagement für das Wohlergehen unserer Gäste, sowohl in der Luft wie auch am Boden.“

Die Regionalfluglinie People’s, mit Hauptsitz in Wien und Zweigniederlassung in St.Gallen-Altenrhein, operiert seit 2011 vom hauseigenen Flughafen St.Gallen-Altenrhein. Mehrmals täglich bringt People’s seine Gäste nach Wien und während den Sommermonaten zu attraktiven Feriendestinationen. Vorletzte Woche hat People’s die 11 Reiseziele für das kommende Jahr bekannt gegeben und seit kurzem ist der Flugplan auf www.peoples.ch publiziert und buchbar.