Peoples gibt Sommerziele bekannt

Peoples Viennaline

Die Fluglinie People‘s bietet auch im nächsten Jahr gemeinsam mit regionalen Reiseveranstaltern ein umfangreiches Sommerangebot.

Zu den traumhaften Destinationen geht es ab St.Gallen-Altenrhein, Bern, Salzburg, Wien und Memmingen.

Die People’s Air Group darf im 2018 auf eine erfolgreiche Chartersasion zurückblicken. Rund 33‘000 Gäste hat People’s dieses Jahr in den Sommerurlaub gebracht und es wurden insgesamt 11 Destinationen bedient. Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen der People’s Air Group, dass das Streckennetz im 2019 nochmals ausgebaut wird. Gleich zwei neue Destinationen werden ins Sommerprogramm aufgenommen.

Neu ab St.Gallen-Altenrhein nach Lamezia Terme (Kalabrien) und zur Kanalinsel Jersey

Die People’s fliegt zusammen mit Rhomberg Reisen neu nach Lamezia Terme in Kalabrien (Süditalien). Zur Kanalinsel Jersey geht es gemeinsam mit High Life Reisen im September. Die bisherigen Sommerdestinationen Olbia, Cagliari (Sardinien), Pula (Kroatien), Neapel/Ischia (Italien), Lefkas, Epirus (Preveza, Griechenland), Calvi (Korsika), Ibiza, Menorca und Palma de Mallorca (Spanien) bleiben dem Streckennetz erhalten und werden im 2019 weiterhin angeflogen. Flüge nach Menorca gibt es neu zweimal wöchentlich sowie zusätzlich ab Bern.

Zusätzliche Nur-Flug Angebote

People’s gibt weiter bekannt, dass das People’s Nur-Flug Angebot auf den Sommer 2019 erweitert wurde. Neben den balearischen Inseln Ibiza und Mallorca gibt es nun auch Nur-Flug Angebote nach Pula sowie an ausgewählten Daten nach Olbia und Cagliari. Die Angebote sind auf peoples.ch buchbar.

Strecke Altenrhein Wien

Ganz unter dem Motto „Einmal Wien – Immer Wien“ bleibt People’s ihrer Haupstrecke von/nach Wien treu und fliegt auch im kommenden Jahr wieder bis zu vier Mal täglich von der Bodenseeregion in die österreichische Bundeshaupstadt. Ob ein Besuch bei Familie, Freunden, Bekannten, ein Städte- oder Businesstrip, People’s bietet eine clevere Alternative in und aus der Schweiz.

„Die Gäste schätzen die einfache und unkomplizierte Anreise an den Flughafen Altenrhein sowie die kurzen Check-In Zeiten und Wege am Flughafen und der persönliche Service auf höchstem Qualitätsniveau, sowohl am Boden als auch in der Luft. Es ist unser Ziel, für jeden Gast das Reiseerblebnis zu einem ganz Besonderen zu machen. Wir bleiben unserem Slogan treu: Experience the difference.“ - so Thomas Krutzler, Chief Commercial Officer der People’s Air Group.

People’s Air Group