Peoples gibt Sommerziele bekannt

Peoples Viennaline

Das Sommerstreckennetz der Peoples Viennaline gewinnt im kommenden Jahr weiter an Attraktivität.

So werden gemeinsam mit den regionalen Reiseveranstalterpartner zusätzliche Urlaubsziele angeboten, neben St. Gallen-Altenrhein neu auch ab anderen Flughäfen.

Neu: Ab St. Gallen-Altenrhein nach Sevilla und Kefalonia

Neben den bisherigen Reisezielen ab St. Gallen-Altenrhein wie Olbia, Cagliari (Sardinien), Pula (Kroatien), Neapel (Italien), Lefkas Epiros (Griechenland), Ibiza, Menorca und Palma de Mallorca (Spanien) kommen neu Sevilla (Spanien) und Kefalonia (Griechenland) dazu. Das Flugprogramm wird zudem durch einen zusätzlichen, wöchentlichen Flug nach Palma de Mallorca ergänzt.

Weitere Destinationen ab Memmingen, Zürich, Wien und Salzburg im Programm

Gemeinsam mit den Reiseveranstalterpartnern der Peoples Viennaline werden im kommenden Jahr auch Flüge ab anderen Flughäfen angeboten. Ab Zürich wird neu Menorca ins Flugprogramm aufgenommen. Ab Memmingen geht es nach Neapel (Italien) und neu auch Calvi (Korsika). Neben Wien wird neu Lefkas Epiros auch ab Salzburg bedient.

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